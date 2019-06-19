Уайт: Леснар принял верное решение, завершив карьеру в ММА

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бывший чемпион организации Брок Леснар принял верное решение, завершив карьеру в ММА.



«Я совершенно не злился на Брока Леснара. У него была хорошая и интересная карьера в UFC. Нужно отдаваться этому делу полностью, если ты хочешь быть хорош в нём. Нужно отдаваться с головой, но его голова была не здесь. Он принял верное решение, завершив карьеру в ММА», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.



В последние годы Леснар выступает в рестлинг-промоушене WWE. Недавно тяжеловес во время одного из шоу лишился чемпионского пояса в организации.



Ранее сообщалось, что Леснар может вернуться в UFC, чтобы встретиться с чемпионом в тяжёлом весе Даниэлем Кормье. Сам Леснар говорил, что руководство UFC предложило ему провести этот бой летом или осенью. В начале мая 2019 года Уайт заявил, что Леснар принял решение завершить карьеру.