Уайт: Леснар принял верное решение, завершив карьеру в ММА

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бывший чемпион организации Брок Леснар принял верное решение, завершив карьеру в ММА.
«Я совершенно не злился на Брока Леснара. У него была хорошая и интересная карьера в UFC. Нужно отдаваться этому делу полностью, если ты хочешь быть хорош в нём. Нужно отдаваться с головой, но его голова была не здесь. Он принял верное решение, завершив карьеру в ММА», — приводит слова Дэны Уайта MMAFighting.
В последние годы Леснар выступает в рестлинг-промоушене WWE. Недавно тяжеловес во время одного из шоу лишился чемпионского пояса в организации.
Ранее сообщалось, что Леснар может вернуться в UFC, чтобы встретиться с чемпионом в тяжёлом весе Даниэлем Кормье. Сам Леснар говорил, что руководство UFC предложило ему провести этот бой летом или осенью. В начале мая 2019 года Уайт заявил, что Леснар принял решение завершить карьеру.
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