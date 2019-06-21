Бутенко завершает в Санкт-Петербурге подготовку к бою с Дазаевым

Боец клуба Ferrum, выступающий в полусреднем весе, Александр Бутенко проводит решающий этап подготовки к бою с казахстанцем Гойти Дазаевым на турнире Challenge 102 в столице Казахстана Нур-Султане, который состоится 28 июня, а его победитель станет одним из следующих претендентов на титульный поединок.
«Это второй из трёх запланированных в Казахстане турниров М-1. Первый прошёл в марте, а третий они планируют в декабре. Соперника Бутенко мы узнали в начале мая. Это местный боец чеченского происхождения Гойти Дазаев с рекордом 8-1-1. В ноябре он победил известного нам по бою с Максимом Коноваловым Василия Курочкина, который больше тяготеет к борьбе. Дазаева я назвал бы универсальным бойцом, который имеет хорошую базу панкратиона, но при этом уверенно чувствует себя и в стойке.
У Александра Бутенко был очень продуктивный этап подготовки в Москве с хорошими спарринг-партнёрами. Он приобрёл на этом сборе в течение полутора месяцев полезные навыки, в том числе в ударной технике. Сейчас он тренируется с личным тренером в Питере, активно гоняет вес и отрабатывает различные технические действия. Оттуда он отправится на турнир в Казахстан, где его угловыми будут Ризван Симбагаев и один из питерских спарринг-партнёров», — рассказал спортивный директор клуба Ferrum Александр Хребтов.
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