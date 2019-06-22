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Абена перевесил Вахитова, Ульянов оказался тяжелее Кубо

Абена перевесил Вахитова, Ульянов оказался тяжелее Кубо
Бокс/ММА / ММА 0

В Париже состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Glory 66, в рамках которого свои очередные поединки проведут: многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов и семикратный чемпион России Алексей Ульянов. Вахитов будет проводить защиту своего чемпионского титула в полутяжёлом весе.

Соперником Вахитова станет 21-летний голландец суринамского происхождения Донеги Абена. Оппонент Ульянова — японский боец Масая Кубо.

Вес Вахитова составил 94 кг, Абена показал вес 94,1 кг. Ульянов оказался чуть тяжелее оппонента показав на весах 64,8 кг, Кубо потянул на 64,6 кг.

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