Абена перевесил Вахитова, Ульянов оказался тяжелее Кубо

В Париже состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Glory 66, в рамках которого свои очередные поединки проведут: многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу 28-летний россиянин Артём Вахитов и семикратный чемпион России Алексей Ульянов. Вахитов будет проводить защиту своего чемпионского титула в полутяжёлом весе.



Соперником Вахитова станет 21-летний голландец суринамского происхождения Донеги Абена. Оппонент Ульянова — японский боец Масая Кубо.



Вес Вахитова составил 94 кг, Абена показал вес 94,1 кг. Ульянов оказался чуть тяжелее оппонента показав на весах 64,8 кг, Кубо потянул на 64,6 кг.