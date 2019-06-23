Хатаев и Бакши вышли в 1/8 финала Европейских игр

В Минске продолжается боксёрский турнир Европейских игр. 22 июня, на стадии 1/16 финала, в весовой категории до 75 кг выступил Глеб Бакши. Россиянин уверенно справился с киприотом Антреосом Коккиносом и победил единогласным решением судей.

В весовой категории до 81 кг успеха добился ещё один россиянин — Имам Хатаев. Спортсмен сломил сопротивление соперника из Румынии — Паула-Андреа Арадоэ, Хатаев также победил единогласным решением судей.

Таким образом, пока российские боксёры идут без потерь на турнире. Ранее путёвки в 1/8 финала добыли Харитон Аргба и Иван Верьясов.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории «Европиада» состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.

