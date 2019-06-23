Корейский Зомби: я уже забыл о поражении от Родригеса

Боец UFC Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби, прокомментировал яркую победу над Ренато Мойкано Карнейро на турнире UFC Fight Night 154 в Гринвиле. По словам спортсмена, его больше не тяготит тяжёлое поражение в минувшей встрече с Яиром Родригесом.

«Я уже определённо забыл о том поражении. Бойцу гораздо проще быть на победной серии, чем выходить в октагон после поражений. Следующий соперник? Полагаю, это будет кто-то из топ-4, кто-то, кто находится выше Мойкано в рейтинге. Это приблизит меня к главной цели», — приводит слова Сона MMAJunkie.

Ранним утром 23 июня мск кореец нокаутировал Ренато Мойкано уже в первом раунде. До этого Сон проиграл сокрушительным нокаутом Яиру Родригесу.