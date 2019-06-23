Гаджимагомедов пробился в 1/4 финала Европейских игр

В Минске проходит третий день Европейских игр. Сегодня, 23 июня, путёвку в четвертьфинал боксёрского турнира добыл представитель России в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов. Россиянин единогласным решением судей справился с бельгийцем Виктором Шелсьтре — все пятеро судей отдали ему победу со счётом 30:27.

В четвертьфинале Муслим встретится с итальянцем Азизом Мудине, который в 1/8 финала уверенно победил немца Юджина Вайгля.

Напомним, что ранее путёвки в 1/8 финала добыли Имам Хатаев, Глеб Бакши, Харитон Аргба и Иван Верьясов.

Европейские игры проводятся с 2015 года. Первая в истории Европиада состоялась в Баку. Соревнования в Минске проходят с 21 по 30 июня. За это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 различных дисциплинах.