Хабиб: дебют Абубакара в UFC переносится на турнир в Москве в ноябре

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что его двоюродный брат Абубакар не сможет выступить на турнире UFC в Абу-Даби и отметил, что дебют Абубакара переносится на турнир в Москве, который состоится, предположительно, в ноябре 2019 года.



«Дата дебюта в UFC для Абубакара Нурмагомедова переносится с турнира в Абу-Даби на турнир в Москве, который пройдёт приблизительно в ноябре (ещё не точная информация). Мы с командой сделали всё, чтобы он выступил вместе с нами на UFC 242, но хирургическое вмешательство на руке не позволяет ему восстановится к сентябрю.



Как Абубакар Нурмагомедов сам говорит, это ему не помешает быть рядом и крепко держать знаменитую Папаху», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Для Нурмагомедова этот поединок станет дебютным в UFC. В октябре 2018 года, после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, Абубакар стал участником конфликта с командой ирландца и получил дисквалификацию на один год, однако позднее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок дисквалификации Абубакара Нурмагомедова, что позволяло ему выступить на турнире 7 сентября.