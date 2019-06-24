Бутенко: чтобы пройти Дазаева, надо будет оставить в рейдже всего себя

Экс-чемпион M-1 Challenge в лёгком весе и капитан клуба Ferrum Александр Бутенко (47-14) назвал сильные стороны своего следующего соперника Гойти Дазаева (8-1), встреча с которым состоится 28 июня в Нур-Султане (Казахстан) в рамках турнира М-1 Global.

«Я не скажу, что чему-то уделял особое внимание. Много работал и над борьбой, и над стойкой, но главный акцент делал на кардио. Постараюсь соперника удивить. Есть для него несколько сюрпризов. Думаю, он будет стараться держать бой в стойке. Я не хочу до боя раскрывать все свои секреты и планы. В моей голове полный порядок. Я заряжен на победу.

Его сильная сторона — это кардио. Он неплохо борется, но так как я мастер по борьбе, вряд ли он захочет бороться со мной, а я готов огорчить его и в стойке, и в партере. Я не буду говорить об этом с уверенностью, так как всё покажет бой, а вы увидите это 28 июня. Дазаев очень серьёзный соперник, я видел его бои. Чтобы его пройти, надо будет оставить в рейдже всего себя, но я к этому полностью готов.

У меня это будет 66-й профессиональный бой. За свою карьеру я куда только не ездил и где только не дрался. Для меня нет проблем поехать к нему на родину и подраться в чужих стенах. Мы будем сражаться в рейдже один на один. Настрой у меня одинаковый на любой бой, а публика ему там не поможет», — рассказал Бутенко.