Бутенко: чтобы пройти Дазаева, надо будет оставить в рейдже всего себя

Экс-чемпион M-1 Challenge в лёгком весе и капитан клуба Ferrum Александр Бутенко (47-14) назвал сильные стороны своего следующего соперника Гойти Дазаева (8-1), встреча с которым состоится 28 июня в Нур-Султане (Казахстан) в рамках турнира М-1 Global.
«Я не скажу, что чему-то уделял особое внимание. Много работал и над борьбой, и над стойкой, но главный акцент делал на кардио. Постараюсь соперника удивить. Есть для него несколько сюрпризов. Думаю, он будет стараться держать бой в стойке. Я не хочу до боя раскрывать все свои секреты и планы. В моей голове полный порядок. Я заряжен на победу.
Его сильная сторона — это кардио. Он неплохо борется, но так как я мастер по борьбе, вряд ли он захочет бороться со мной, а я готов огорчить его и в стойке, и в партере. Я не буду говорить об этом с уверенностью, так как всё покажет бой, а вы увидите это 28 июня. Дазаев очень серьёзный соперник, я видел его бои. Чтобы его пройти, надо будет оставить в рейдже всего себя, но я к этому полностью готов.
У меня это будет 66-й профессиональный бой. За свою карьеру я куда только не ездил и где только не дрался. Для меня нет проблем поехать к нему на родину и подраться в чужих стенах. Мы будем сражаться в рейдже один на один. Настрой у меня одинаковый на любой бой, а публика ему там не поможет», — рассказал Бутенко.
- 24 июня 2019
-
17:03
-
16:29
-
16:21
-
15:37
-
13:39
-
13:08
-
12:26
-
12:14
-
10:37
-
10:13
-
10:05
-
00:30
-
00:25
- 23 июня 2019
-
23:01
-
21:24
-
20:50
-
20:01
-
18:49
-
17:14
-
17:02
-
15:41
-
14:35
-
13:27
-
13:16
-
12:33
-
12:11
-
10:56
-
09:49
-
09:31
-
08:51
-
08:16
-
07:24
-
07:03
-
01:14
-
00:27