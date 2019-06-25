Кузбасские тайбоксёры продолжают подготовку к чемпионату мира — 2019
Кузбасские тайбоксёры продолжают подготовку к чемпионату мира—2019 (IFMA), который пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). В настоящий момент спортсмены проходят первый этап тренировочного сбора в Шерегеше, а уже на следующей неделе отправятся в Подмосковье на олимпийскую базу «Озеро Круглое».
В тренировочном сборе принимает участие действующий чемпион мира по тайскому боксу в весовой категории до 54 кг Мурат Рахимов. Напомним, на чемпионате мира 2018 года в Мексике Рахимов завоевал золотую медаль.
В тренировочных занятиях с Рахимовым принимает участие интерконтинентальный чемпион по боксу Вячеслав Гусев. Спортсмены провели занятия на лапах.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
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