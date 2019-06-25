Ян перенёс операцию и выбыл из строя на 1,5–2 месяца

Боец смешанных единоборств Пётр Ян перенёс операцию на руке. Об этом он написал на своей официальной странице в «Инстаграме», сообщив, что травма руки мешала ему в процессе подготовки к предыдущему поединку.

«Всем привет, у меня всё хорошо! Операция прошла по плану доктора, через 1,5–2 месяца я буду в строю. Эта травма очень мешала мне готовиться к предыдущему бою, бить и бороться. Теперь будем пахать ещё усерднее. Всем терпения и верьте в себя, всё получится. Спасибо моей команде, клубу „Архангел Михаил“ и UFC за помощь в операции», — написал Ян.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Петра Яна в «Инстаграме».

Предыдущий бой Ян провёл на турнире UFC 238 в Чикаго, тогда он победил Джимми Риверу. Этот успех позволил ему подняться на четвёртое место в рейтинге организации.