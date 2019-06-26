Муртузалиев продолжает подготовку к чемпионату мира по муай-тай

Действующий чемпион России по тайскому боксу Чарак Муртузалиев, который будет представлять сборную России на грядущем чемпионате мира — 2019 (IFMA) в весовой категории до 51 кг, проходит первый этап подготовки. В Дагестане вместе со своим наставником Ахмедом Алихановым Муртузалиев отрабатывает удары и комбинации. На следующей неделе он присоединится к остальной команде, которая начнёт сбор на олимпийской базе в Подмосковье.

Напомним, ЧМ-2019 (IFMA) пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Сборная России будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.