Муртузалиев продолжает подготовку к чемпионату мира по муай-тай
Действующий чемпион России по тайскому боксу Чарак Муртузалиев, который будет представлять сборную России на грядущем чемпионате мира — 2019 (IFMA) в весовой категории до 51 кг, проходит первый этап подготовки. В Дагестане вместе со своим наставником Ахмедом Алихановым Муртузалиев отрабатывает удары и комбинации. На следующей неделе он присоединится к остальной команде, которая начнёт сбор на олимпийской базе в Подмосковье.
Напомним, ЧМ-2019 (IFMA) пройдёт с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд). Сборная России будет представлена во всех возрастных группах и весовых категориях (мужчины/женщины класс А (от 17 до 40 лет), мужчины/женщины класс В (от 17 до 23 лет).
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.
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