Бутенко: в бою Нурмагомедов — Порье всё решит отменная борьба Хабиба

Экс-чемпион M-1 Challenge в лёгком весе и капитан клуба Ferrum Александр Бутенко оценил шансы россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

«Хабиба я знаю лично, тренировался вместе с ним, отношусь к нему с большим уважением. В этом бою я, как обычно, буду болеть за своего, а свои для меня все россияне и украинцы. Порье я не знаю, поэтому болеть за него не буду. Думаю, Хабиб в этом бою, как всегда, сделает своё дело, а всё решит его отменная борьба. Соперник всё же очень опасный. У Порье быстрые руки, он хорошо двигается, но думаю, что Хабиб с ним справится.

Мы с Хабибом были на сборах в 2012 или 2013 году. Я тогда обращал внимание каждый день на его невероятную «функционалку». Я не понимал, откуда бралась такая мощь. Он просто не останавливался, постоянно пёр вперёд без остановки и изматывал всех. Никто не мог ему составить конкуренцию ни в спаррингах, ни в борьбе", — сказал Бутенко.