Тренер Порье: готовим Порье, чтобы он мог избежать тейкдаунов в бое с Хабибом

Фил Дару, тренер американского бойца ММА Дастина Порье, рассказал о подготовке к поединку с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов впервые выйдет в октагон с 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.

«Дастин очень вынослив. У него много силы в руках и ногах, чтобы отправить соперника в нокаут. Перед боем с Холлоуэем мы стремились обеспечить ему эту мощь, чтобы её хватило на все пять раундов.

С Хабибом всё будет по-другому. Хабиб изматывает своих соперников в борьбе. Поэтому Дастину нужно будет больше силы.

Нужно быть сильным в клинче, выбираться из него. Мы работаем над бёдрами и спиной Порье, чтобы он мог избежать тейкдаунов», — цитирует Дару The Schmo.