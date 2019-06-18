Тренер Порье: готовим Порье, чтобы он мог избежать тейкдаунов в бое с Хабибом
Фил Дару, тренер американского бойца ММА Дастина Порье, рассказал о подготовке к поединку с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов впервые выйдет в октагон с 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.
«Дастин очень вынослив. У него много силы в руках и ногах, чтобы отправить соперника в нокаут. Перед боем с Холлоуэем мы стремились обеспечить ему эту мощь, чтобы её хватило на все пять раундов.
С Хабибом всё будет по-другому. Хабиб изматывает своих соперников в борьбе. Поэтому Дастину нужно будет больше силы.
Нужно быть сильным в клинче, выбираться из него. Мы работаем над бёдрами и спиной Порье, чтобы он мог избежать тейкдаунов», — цитирует Дару The Schmo.
Порье: собираюсь закончить бой с Нурмагомедовым досрочно
- 18 июня 2019
-
16:00
-
15:07
-
13:22
-
13:11
-
11:29
-
10:47
-
10:06
-
09:03
-
06:50
-
00:44
- 17 июня 2019
-
23:55
-
22:51
-
21:28
-
21:08
-
19:46
-
18:53
-
17:50
-
15:50
-
15:20
-
14:40
-
14:05
-
12:57
-
11:51
-
11:32
-
10:35
-
09:35
-
00:45
- 16 июня 2019
-
23:18
-
22:34
-
21:36
-
21:29
-
20:18
-
19:48
-
18:09
-
17:47
Партнерский контент