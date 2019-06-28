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Бой Пакьяо и Турмана будут показывать в США в кинотеатрах

Бой Пакьяо и Турмана будут показывать в США в кинотеатрах
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

20 июля в Лас-Вегасе (США) состоится бой чемпиона мира по версии WBA Super Кита Турмана и чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо. Поединок в США будет транслироваться в кинотеатрах, сообщает World Boxing News.

Прямая трансляция боя будет проходить более чем в 175 кинотеатрах сети Fathom’s Digital Broadcast Network (DBN).

Напомним, Пакьяо в последний раз выходил на ринг 19 января. Тогда он решением судей победил Адриена Бронера. До этого он нокаутировал Лукаса Маттиссе. Турман в последнем бою с трудом справился с Хосесито Лопесом.

Американский боксёр не исключил, что завершит карьеру в случае поражения от 40-летнего Пакьяо. В то же время Турман пообещал, что постарается отправить легендарного филиппинца на пенсию.

Турман: постараюсь отправить Пакьяо в нокаут в первом или втором раунде
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