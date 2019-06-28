Бой Пакьяо и Турмана будут показывать в США в кинотеатрах
20 июля в Лас-Вегасе (США) состоится бой чемпиона мира по версии WBA Super Кита Турмана и чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо. Поединок в США будет транслироваться в кинотеатрах, сообщает World Boxing News.
Прямая трансляция боя будет проходить более чем в 175 кинотеатрах сети Fathom’s Digital Broadcast Network (DBN).
Напомним, Пакьяо в последний раз выходил на ринг 19 января. Тогда он решением судей победил Адриена Бронера. До этого он нокаутировал Лукаса Маттиссе. Турман в последнем бою с трудом справился с Хосесито Лопесом.
Американский боксёр не исключил, что завершит карьеру в случае поражения от 40-летнего Пакьяо. В то же время Турман пообещал, что постарается отправить легендарного филиппинца на пенсию.
Турман: постараюсь отправить Пакьяо в нокаут в первом или втором раунде
- 28 июня 2019
-
11:02
-
10:37
-
09:49
-
01:13
- 27 июня 2019
-
23:19
-
22:33
-
22:09
-
20:51
-
20:49
-
20:05
-
18:24
-
17:59
-
16:14
-
15:12
-
14:59
-
13:30
-
12:35
-
11:16
-
10:28
-
09:23
-
00:57
- 26 июня 2019
-
23:28
-
21:39
-
20:46
-
20:44
-
20:00
-
19:37
-
18:49
-
17:24
-
16:48
-
15:31
-
14:32
-
13:55
-
13:36
-
13:12
Партнерский контент