Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бутенко проиграл Дазаеву по очкам на М-1 Challenge 102

Бутенко проиграл Дазаеву по очкам на М-1 Challenge 102
Бокс/ММА / ММА 0

Экс-чемпион M-1 Challenge, капитан бойцовского клуба Ferrum Александр Бутенко (47-15-3) проиграл единогласным решением судей казахстанцу чеченского происхождения Гойти Дазаеву (9-1-1) на турнире М-1 Challenge 102 в столице Казахстана Нур-Султан.

Более молодой Дазаев уже в первом раунде показал своё превосходство в резкости и физической мощи и перевёл соперника в партер, где полностью владел инициативой. Последующие два раунда прошли по схожему сценарию, разве что в начале третьей пятиминутки Бутенко владел небольшим преимуществом в стойке. Однако его попытки перевести соперника на землю встречались контрприёмами Дазаева.

Борцовского опыта Бутенко хватило, чтобы грамотно защищаться на земле от болевых и удушающих приёмов, не позволить сопернику нанести серьёзный урон и не дать выиграть досрочно. Однако Дазаев несколько раз без проблем входил в маунт и не позволял Александр подняться на ноги. Все трое судей отдали победу бойцу из Казахстана. Для Бутенко этот поединок стал 75-м в профессиональной карьере, которая длится с 2008 года.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент