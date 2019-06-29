Бутенко проиграл Дазаеву по очкам на М-1 Challenge 102

Экс-чемпион M-1 Challenge, капитан бойцовского клуба Ferrum Александр Бутенко (47-15-3) проиграл единогласным решением судей казахстанцу чеченского происхождения Гойти Дазаеву (9-1-1) на турнире М-1 Challenge 102 в столице Казахстана Нур-Султан.



Более молодой Дазаев уже в первом раунде показал своё превосходство в резкости и физической мощи и перевёл соперника в партер, где полностью владел инициативой. Последующие два раунда прошли по схожему сценарию, разве что в начале третьей пятиминутки Бутенко владел небольшим преимуществом в стойке. Однако его попытки перевести соперника на землю встречались контрприёмами Дазаева.



Борцовского опыта Бутенко хватило, чтобы грамотно защищаться на земле от болевых и удушающих приёмов, не позволить сопернику нанести серьёзный урон и не дать выиграть досрочно. Однако Дазаев несколько раз без проблем входил в маунт и не позволял Александр подняться на ноги. Все трое судей отдали победу бойцу из Казахстана. Для Бутенко этот поединок стал 75-м в профессиональной карьере, которая длится с 2008 года.