А. Емельяненко планирует провести следующий бой в августе или сентябре

28 июня боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил о планах встретиться с менеджером промоушена кулачных боёв Bare Knuckle FC. 29 июня он рассказал об итогах переговорного процесса. Россиянин ещё не подписал контракт, но обозначил ориентировочную дату следующего поединка.
«Вечер добрый! Сегодня встретился с менеджером. Он сидит напротив, но я его вам не покажу. Сидим, обсуждаем, договариваемся. Очень много интересных предложений. Есть контракт. Сейчас идёт обсуждение. Как только что-то будет известно, я с вами обязательно поделюсь. Думаю, что ближайший мой бой будет конец августа — начало сентября, осенью. Всего хорошего», — сказал Емельяненко на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в социальной сети.
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