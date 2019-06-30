Дж. Паркер готов дать реванш Энди Руису

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер прокомментировал победу над экс-претендентом на титул Алексом Леапаи, а также выразил готовность провести бой с действующим чемпионом мира Энди Руисом, которого он побеждал в 2016 году.
«Не появлялся на ринге полгода и сегодня провёл больше раундов, чем ожидал. Но, чёрт возьми, у Леапаи реально крепкая голова. Когда я стал попадать и видел, что это не действует на него, понял, что бой будет трудным. Мне пришлось быть терпеливым и точно наносить удары в цель, чтобы победить досрочно. Сейчас хочу отдохнуть, после чего сяду вместе с командой и Эдди Хирном обсудить будущее.
Хочу оставаться как можно более загруженным и готов принять любые поединки. Я бы подрался с Энди Руисом. Знаю, он думает, что победил в нашем первой встрече. Отдаю ему должное за победу над Джошуа. Если он хочет попробовать сравнять счёт в нашем противостоянии, то я готов", — приводит слова Паркера BoxingScene.
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