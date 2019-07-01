Макгрегор вспомнил о том, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед турниром UFC 223.

«В тот раз я припарковал три Rolls-Royce в Барклайс-центре в Бруклине. Дааа», – написал Макгрегор в своём «инстаграме», приложив фотографию не только с автомобилями, но и Хабиба в автобусе.

Напомним, что Макгрегор вместе со своей командой из 20 человек совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223 в апреле 2018 года, разбив окно автобуса. Суд приговорил Конора Макгрегора к пяти дням общественных работ.

Конор Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года. В той встрече он досрочно уступил чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.