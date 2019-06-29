Макгрегор рассказал о лучшем моменте в карьере

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, какой момент в профессиональной карьере стал для него лучшим.

«Должен вам сказать, что завоевание титула во второй весовой категории было лучшим временем. Завоевание обоих титулов было важным, но самый славный момент карьеры случился, когда я смог надеть на себя оба пояса. Момент, когда ни у кого не было никаких сомнений в том, кто здесь лучший. Это был самый великолепный момент в карьере. Тогда я стал чемпионом в двух весовых категориях», — приводит слова ирландца BJPenn.

Напомним, Конор Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года. В той встрече он досрочно уступил чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.