Экс-чемпион UFC Веласкес дебютирует в рестлинге 3 августа

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес дебютирует в рестлинге 3 августа. Веласкес примет участие в шоу, которое будет проходить в Мехико (Мексика), сообщает MMA Mania.

Веласкес примет участие в командном поединке во время шоу TripleMania. Его партнёрами по команде станут Коди Роудес и «Психо Клоун».

Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырёхлетний контракт с UFC, но ушёл из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну на турнире UFC в Аризоне. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса.

После этого Кейн больше не выходил в октагон. Ветеран UFC до последнего не сообщал о своих планах, но в итоге выбрал рестлинг.