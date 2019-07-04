Малиньяджи не жалеет о бое с Лобовым

В минувшем месяце экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи возобновил карьеру ради проведения поединка по правилам кулачного боя в промоушене Bare Knuckle FC. Американец сразился с ирландцем российского происхождения Артёмом Лобовым и проиграл тому решением судей. После Малиньяджи был раскритикован целым рядом других бойцов, но сам Поли не жалеет о приобретённом опыте.
«С финансовой точки зрения я доволен. В целом же это был опыт, и вся жизнь состоит из получения опыта. Я не жалею об этом поединке, но теперь я больше сосредоточен на том, чтобы получать удовольствие от жизни. Собираюсь работать над другими проектами. В будущем я планирую развивать карьеру комментатора, это то, от чего я по-настоящему получаю удовольствие», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.
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