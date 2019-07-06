Кормье: Миочич недостаточно хорош, чтобы победить меня

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье полагает, что он справится с экс-чемпионом организации Стипе Миочичем и во втором поединке. По его мнению, американец хорватского происхождения просто недостаточно хорош для победы над ним.
«Я понимаю, что Стипе будет выглядеть лучше, чем в первом бою. Но когда я думаю о бое и о нашей первой встрече, то понимаю, что он недостаточно хорош, чтобы победить меня. Да, он был хорошим чемпионом и он отличный боец. Но этого недостаточно, чтобы справиться со мной. Неважно, пройдёт бой два раунда или все 25 минут. Я все равно стану победителем», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
Первая встреча бойцов состоялась минувшим летом, тогда Кормье одержал досрочную победу и отобрал у Миочича пояс чемпиона. Повторный поединок пройдёт 17 августа в Анахайме.
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