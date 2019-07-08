Форман: если я смог вернуть титул через 20 лет, то и Джошуа сможет забрать пояса

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман считает, что бывшему чемпиону мира британцу Энтони Джошуа не стоит спешить с проведением реванша с американцем Энди Руисом. Первый бой соперников, проходивший 1 июня, завершился сенсационной победой Руиса в седьмом раунде. Теперь оппоненты до конца 2019 года планируют провести реванш.

«Я был шокирован, как и все, когда Руис опрокинул Джошуа. Но я верю, что Энтони вернётся и будет ещё сильнее. После таких поражений можно вернуться.

Когда являешься чемпионом мира в тяжёлом весе и проигрываешь, чувствуешь, что не только проиграл этот бой, но ещё и потерял часть себя. После такого нужно вновь найти себя. Джошуа не может исчезнуть, ему не спрятаться от журналистов. Но примерно через месяц уже начинаешь приходить в себя, начинаешь злиться и избивать грушу.

Я бы на месте Джошуа не спешил с реваншем. Не думаю, что ему следует проводить бой в 2019 году. Ему не нужен Руис, это Руису нужен Джошуа. Через шесть месяцев все эти чемпионские пояса разойдутся. И Джошуа сможет выиграть один из них или несколько.

Лучше начать всё сначала, не стоит торопиться. Если я вернул чемпионский титул через 20 лет после того, как потерял его, Джошуа тоже сможет. Ему по силам через два года вновь собрать все пояса, будущее принадлежит ему», — цитирует Формана Telegraph.