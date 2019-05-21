Форман: бой Уайлдера и Джошуа стал бы самым большим событием в тяжёлом весе

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Джордж Форман поделился ожиданиями от потенциального боя чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и чемпиона мира IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа. По мнению Формана, этот поединок мог бы стать даже более значимым событием, чем бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера.
«Если Уайлдер и Джошуа встретятся на ринге, это особытие станет самым большим в тяжёлом весе. Этот бой будет круче, чем какой-либо другой в истории!
У Уайлдера убийственный удар. Я думаю, что он бьёт сильнее, чем я в своё время. Это очень мощный парень. Я думаю, что он может нокаутировать любого соперника в тяжёлом весе. Кто сильнее — Фьюри, Джошуа или Уайлдер? Не знаю, пока они не выяснят это друг с другом, невозможно сказать», — цитирует Формана TMZ.
Напомним, ранее Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, нокаутировав Доминика Бризила уже в первом раунде. После этого Уайлдер заявил, что он теперь обязан провести бой с Джошуа.
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