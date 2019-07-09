Фьюри: врежу Руису так, что он будет месяц выплёвывать сладости, которые сожрал
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что легко разобрался бы с американцем Энди Руисом, который 1 июня сенсационно победил Энтони Джошуа. Ещё перед боем Руиса и Джошуа Фьюри активно шутил над лишним весом американца. Всё это не понравилось Энди, который также негативно отзывался о Фьюри.
«Он может болтать своим языком всё, что хочет, этот маленький жирный уродец. Если он хочет, чтобы я отвесил ему пощёчину, я это сделаю.
Руис, ты хочешь получить по морде? Так и будет. Но мне плевать на тебя, маленький толстяк.
Я врежу ему по корпусу так, что он будет в течение месяца выплёвывать сладкое, которое сожрал», — цитирует Фьюри talkSPORT.
Руис планирует провести повторный поединок с Джошуа до конца года.
Тайсон Фьюри: контракт на реванш с Уайлдером подписан, бой состоится 22 февраля
- 9 июля 2019
-
09:52
-
00:51
- 8 июля 2019
-
23:02
-
21:36
-
20:55
-
18:55
-
18:53
-
17:41
-
16:42
-
15:48
-
14:19
-
13:34
-
12:31
-
11:34
-
11:23
-
09:14
-
00:46
- 7 июля 2019
-
21:25
-
18:31
-
17:11
-
16:58
-
16:47
-
16:45
-
15:50
-
14:46
-
13:59
-
12:59
-
11:10
-
10:11
-
09:46
-
09:41
-
08:24
-
07:53
-
07:03
-
06:33
Партнерский контент