Фьюри: врежу Руису так, что он будет месяц выплёвывать сладости, которые сожрал

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что легко разобрался бы с американцем Энди Руисом, который 1 июня сенсационно победил Энтони Джошуа. Ещё перед боем Руиса и Джошуа Фьюри активно шутил над лишним весом американца. Всё это не понравилось Энди, который также негативно отзывался о Фьюри.

«Он может болтать своим языком всё, что хочет, этот маленький жирный уродец. Если он хочет, чтобы я отвесил ему пощёчину, я это сделаю.

Руис, ты хочешь получить по морде? Так и будет. Но мне плевать на тебя, маленький толстяк.

Я врежу ему по корпусу так, что он будет в течение месяца выплёвывать сладкое, которое сожрал», — цитирует Фьюри talkSPORT.

Руис планирует провести повторный поединок с Джошуа до конца года.