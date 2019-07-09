Уайт: готов драться с Фьюри на ринге и за его пределами

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что готов выяснить отношения с соотчественником Тайсоном Фьюри и за пределами ринга. Ранее Фьюри грубо отозвался о Уайте, назвав того мешком. Также Фьюри использовал нецензурные выражения.

«Слушай, Фьюри, меня несложно найти. Постучись, повидаемся. Ты сам хотел провести бой, а потом слился, когда WBC дала тебе то, что ты хотел. Мне осточертели эти разговоры, давай найди меня.

Когда мы с тобой последний раз боксировали, ты был никчёмным. Так что прекрати нести чушь. У меня следующий бой с Оскаром Ривасом, нужно сосредоточиться на этом. Но с тобой я готов драться в любое время в любом месте, на ринге и за его пределами», — цитирует Уайта TalkSPORT.