Уайт: готов драться с Фьюри на ринге и за его пределами
Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что готов выяснить отношения с соотчественником Тайсоном Фьюри и за пределами ринга. Ранее Фьюри грубо отозвался о Уайте, назвав того мешком. Также Фьюри использовал нецензурные выражения.
«Слушай, Фьюри, меня несложно найти. Постучись, повидаемся. Ты сам хотел провести бой, а потом слился, когда WBC дала тебе то, что ты хотел. Мне осточертели эти разговоры, давай найди меня.
Когда мы с тобой последний раз боксировали, ты был никчёмным. Так что прекрати нести чушь. У меня следующий бой с Оскаром Ривасом, нужно сосредоточиться на этом. Но с тобой я готов драться в любое время в любом месте, на ринге и за его пределами», — цитирует Уайта TalkSPORT.
Фьюри: врежу Руису так, что он будет месяц выплёвывать сладости, которые сожрал
- 9 июля 2019
-
12:24
-
10:49
-
09:52
-
00:51
- 8 июля 2019
-
23:02
-
21:36
-
20:55
-
18:55
-
18:53
-
17:41
-
16:42
-
15:48
-
14:19
-
13:34
-
12:31
-
11:34
-
11:23
-
09:14
-
00:46
- 7 июля 2019
-
21:25
-
18:31
-
17:11
-
16:58
-
16:47
-
16:45
-
15:50
-
14:46
-
13:59
-
12:59
-
11:10
-
10:11
-
09:46
-
09:41
-
08:24
-
07:53
Партнерский контент