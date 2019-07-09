Мейвезера обманным движением отправили на паркет в баскетбольном матче

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший принял участие в благотворительном баскетбольном матче. Мейвезер, являющийся любителем баскетбола, сыграл против команды Роба Гронковски в рамках турнира Monster Energy $50K Charity Challenge Celebrity Basketball.

Если на ринге Мейвезер так и ни разу не проиграл, то на баскетбольном паркете его фактически отправили в нокаут. В команде соперника профессиональный игрок в стрит-баскетбол Ларри Уильямс заложил несколько финтов, которые поставили в тупик Мейвезера. В итоге Флойд, поддавшись на движения оппонента, потерял равновесие и оказался на паркете.

Мейвезер — не первая жертва Уильямса. Баскетболист известен под прозвищем «сборщик костей». Так его назвали за то, что после его финтов соперник может сломать лодыжки.



Запись можно посмотреть в «твиттере» Ларри Уильямса.