Кроуфорд, вероятно, проведёт следующий поединок с Каваляускасом

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) следующий поединок, вероятнее всего, проведёт с официальным претендентом на титул Эгидиусом Каваляускасом (21-0-1, 17 КО), сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.
Ожидается, что этот бой может состояться осенью. Ранее обсуждалась возможность встречи Теренса с чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом, но пока организовать это противостояние не удаётся, так как Спенс стремится к схватке с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером.
Теренс Кроуфорд минувшую встречу провёл в апреле 2019 года, досрочно справившись с экс-чемпионом мира Амиром Ханом. Что касается литовского боксёра, то он предыдущий раз появлялся на ринге в марте 2019 года и неожиданно не сумел победить Рэя Робинсона — бой завершился ничьей.
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