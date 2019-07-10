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Ковалёв планирует завершить карьеру в конце 2020 года

Ковалёв планирует завершить карьеру в конце 2020 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что планирует завершить карьеру в конце 2020 года, независимо от того, удастся ли ему стать абсолютным чемпионом мира или нет.

«Конец 2020 года — и хорош: пора воспитывать пацана, на хоккей ходит, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций. Пояса не так интересны, как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное. Пояса — это хорошо. Но нужно хорошо закончить», — сказал Ковалёв в прямом эфире в «Инстаграме».

Ранее Ковалёв подтвердил, что проведёт следующий поединок 24 августа против обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO Энтони Ярда. Бой пройдёт в Челябинске.

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