Макгрегор вошёл в топ-100 самых высокооплачиваемых селебрити

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор стал единственным бойцом ММА, попавшим в сотню самых высокооплачиваемых селебрити по версии Forbes. Ирландец занял 65-е место.
По информации источника, доходы Макгрегора составили около $ 47 млн за 2018 год. В частности, за бой с Хабибом Нурмагомедовым Конор заработал около $ 30 млн (гарантированный гонорар и бонусы за продажу платных трансляций). По рекламному договору с Reebok ирландец получил $ 5 млн. Остальной заработок составили доходы от продаж виски Proper 12.
В 2018 году Макгрегор провёл один поединок в UFC – в октябре он проиграл болевым приемом в четвертом раунде чемпиону легкого дивизиона Хабибу Нурмагомедову.
Самым высокооплачиваемым спортсменом на 4-м месте списка стал футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси ($ 127 млн). Чемпион WBC и WBA в среднем весе мексиканский боксёр Сауль Альварес заработал около $ 94 млн и занял десятое место.
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