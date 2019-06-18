Нурмагомедов: Макгрегор должен заслужить реванш

Чемпион UFC российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов допустил возможность реванша с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. При этом он подчеркнул, что ирландец сначала должен его заслужить.



«Макгрегор должен заслужить реванш. Это произойдёт, но сейчас я не заинтересован в поединке. Если вы хотите новое дело – заслужите его. Не только Дана Уайт принимает решения. Я – чемпион, они должны прислушиваться ко мне. Сейчас на очереди Тони Фергюсон и Дастин Порье», – цитирует Нурмагомедова BT Sport.



Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октагоне в октябре 2018 года в Лас-Вегасе. Бой завершился победой россиянина. После поединка началась массовая драка с участием членов команды Хабиба.

Нурмагомедов: зачем мне нужен реванш с Макгрегором?