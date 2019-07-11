Лебедев: самые запоминающиеся моменты карьеры — победы над Джонсом и Тони

Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал о самых запоминающихся моментах своей профессиональной карьеры. Лебедев принял решение уйти с профессионального ринга. Об уходе из спорта Лебедев сообщил сегодня, 11 июля, опубликовав видео в своём «инстаграме».



«Самые запоминающиеся моменты карьеры — это победы над Роем Джонсом и Джеймсом Тони. У меня всё запоминающееся. Это только так говорят, что у боксёров отбитая голова. На самом деле мы самые умные люди, потому что постоянно думаем и очень быстро принимаем решения», — приводит слова Лебедева RT.



40-летний Лебедев одержал 32 победы при 2 поражениях. В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре 2018 года, тогда он победил Майка Уилсона.