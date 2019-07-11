Бэйдер и Конго встретятся 7 сентября

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер проведёт защиту титула в тяжёлом весе 7 сентября. 36-летний американец выступит на турнире в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). Его соперником станет 44-летний француз Чейк Конго, сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» президент Bellator Скотт Кокер.
Бэйдер предыдущий поединок провёл в январе 2019 года. Тогда, в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе, он нокаутировал Фёдора Емельяненко. На данный момент победная серия Бэйдера составляет уже семь встреч.
Что касается Конго, то он в предыдущем бою единогласным решением судей справился с Виталием Минаковым. Конго не проигрывает с 2015 года, на его счету уже восемь побед кряду.
Информация об организации боя размещена на официальной странице Скотт Кокера в «Твиттере».
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