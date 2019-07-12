Де Рандами перевесила Лэдд, Фабер оказался тяжелее Саймона

В ночь с 13 на 14 июля 2019 года мск в Сакраменто (штат Калифорния, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155. В главном его событии встретятся экс-чемпионка организации Жермейн де Рандами и перспективная небитая американка Аспен Лэдд.

В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам голландка оказалась немного тяжелее соперницы. Вес де Рандами составил 61,6 кг, в то время как Лэдд потянула на 61,2 кг. В соглавном событии вечера выступит ветеран лиги Юрайа Фабер, который подерётся впервые за три года. Его соперником станет Рики Саймон.

В канун боя Фабер оказался тяжелее соперника, его вес составил 61,4 кг, Саймон показал на весах 61,0 кг.