Арум хочет провести поединок Мураты с Саулем Альваресом

Сегодня, 12 июля, в Токио состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого оспаривался титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Regular. За него боролись экс-обладатель этого пояса Риото Мурата и Роб Брант.
Японец одержал эффектную победу, нокаутировав соперника уже во втором раунде. После завершения встречи промоутер Мураты Боб Арум поделился дальнейшими планами клиента. Функционер заявил, что «Мурата готов к бою с Саулем Альваресом», — приводит слова Арума на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.
Альварес владеет титулом WBA Super в среднем весе, так что формально Мурата может претендовать на поединок с мексиканцем. Напомним, Сауль намерен провести следующий бой 14 сентября, но пока ещё не определился с соперником.
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