Корешков проведёт поединок с Ларкиным
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков, выступающий в промоушене Bellator, проведёт следующий поединок 4 октября. Его соперником станет Лоренц Ларкин, сообщает на своей странице в «Твиттере» президент Bellator Скотт Кокер.
Встреча Корешкова и Ларкина возглавит турнир в Темекуле (штат Калифорния, США).
Напомним, Корешков выступает в Bellator с 2012 года. Всего же в смешанных единоборствах у него 25 поединков, в 22 он победил, а в трёх уступил. Предыдущий поединок также сложился для Андрея неудачно, тогда он проиграл Дугласу Лиме.
Что касается Ларкина, то экс-боец UFC выступает в Bellator с 2017 года. За это время он успел провести в лиге четыре поединка, дважды проиграв и дважды победив.
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