Хан надеется провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан всё ещё надеется провести поединок с обладателем титула WBA Regular в полусреднем весе, завоевавшим в прошлом титулы в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. По словам британца, он хочет встретиться с Мэнни в Саудовской Аравии.
«Надеюсь, мы вернёмся в Саудовскую Аравию в конце года и привезём сюда бой с Пакьяо. Я хорошо себя здесь чувствую. Также доволен новым тренером — Боунсом Адамсом. Нам необходимо было поработать над стратегией. Я немного замедлил себя, чтобы избежать постоянной суеты и спешки», — приводит слова Хана BoxingScene.
12 июля Амир Хан нокаутировал Билли Диба. Встреча состоялась в Джидде (Саудовская Аравия). Что касается возможного поединка с Мэнни Пакьяо, то британец добивается такого боя много лет, но ему пока не удалось заинтересовать легендарного филиппинца.
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