Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усман: мне всё равно с кем драться — Масвидалем, Ковингтоном или Вудли

Усман: мне всё равно с кем драться — Масвидалем, Ковингтоном или Вудли
Бокс/ММА / ММА 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что для него не имеет значения, кого ему предложат в качестве следующего соперника.

«Вопросы о следующем сопернике нужно задавать не мне, а компании. Моя работа — быть готовым к любому оппоненту, кого бы мне не предложили. Мне нужно продолжать править в своём весе. Так что мне всё равно, с кем мне дадут бой, будь-то Хорхе Масвидаль, Колби Ковингтон, Тайрон Вудли или Сантьяго Понзиниббио. Мне всё равно кто из них станет моим соперников, это вопрос не ко мне, а к компании. Я готов к любому», — приводит слова Усмана BJPenn.

Камару Усман завоевал титул UFC в марте 2019 года, тогда на турнире UFC 235 он победил Тайрона Вудли единогласным решением судей.

Источник: BJPenn.com

Сообщить об ошибке
Теги
UFC •••
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент