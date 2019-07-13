Усман: мне всё равно с кем драться — Масвидалем, Ковингтоном или Вудли
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что для него не имеет значения, кого ему предложат в качестве следующего соперника.
«Вопросы о следующем сопернике нужно задавать не мне, а компании. Моя работа — быть готовым к любому оппоненту, кого бы мне не предложили. Мне нужно продолжать править в своём весе. Так что мне всё равно, с кем мне дадут бой, будь-то Хорхе Масвидаль, Колби Ковингтон, Тайрон Вудли или Сантьяго Понзиниббио. Мне всё равно кто из них станет моим соперников, это вопрос не ко мне, а к компании. Я готов к любому», — приводит слова Усмана BJPenn.
Камару Усман завоевал титул UFC в марте 2019 года, тогда на турнире UFC 235 он победил Тайрона Вудли единогласным решением судей.
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