Нурмагомедов показал свой вариант Bottle Cap Challenge

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в Bottle Cap Challenge, правда, открыв бутылку не ударом ногой, а хлёстким ударом рукой с разворота. Видеозапись появилась в «инстаграме» журналиста Игоря Лазорина.
Новый челлендж в интернете запустил боец ММА Макс Холлоуэй. Он выложил соответствующее видео, после чего другие звёзды начали открывать бутылки ногами. Так, свои ролики уже опубликовали Конор Макгрегор, Волкан Оздемир, Сергей Харитонов и многие другие бойцы. Также участие во флешмобе принял голливудский актёр Джейсон Стетхэм, блестяще справившийся с задачей. Он передал эстафету известному режиссёру Гаю Ричи.
Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему титульному поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье, который состоится в Абу-Даби 7 сентября на турнире UFC 242.
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