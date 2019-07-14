Нурмагомедов показал свой вариант Bottle Cap Challenge

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в Bottle Cap Challenge, правда, открыв бутылку не ударом ногой, а хлёстким ударом рукой с разворота. Видеозапись появилась в «инстаграме» журналиста Игоря Лазорина.



Новый челлендж в интернете запустил боец ММА Макс Холлоуэй. Он выложил соответствующее видео, после чего другие звёзды начали открывать бутылки ногами. Так, свои ролики уже опубликовали Конор Макгрегор, Волкан Оздемир, Сергей Харитонов и многие другие бойцы. Также участие во флешмобе принял голливудский актёр Джейсон Стетхэм, блестяще справившийся с задачей. Он передал эстафету известному режиссёру Гаю Ричи.



Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему титульному поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье, который состоится в Абу-Даби 7 сентября на турнире UFC 242.