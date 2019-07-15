Уокер хочет завоевать титулы UFC в двух весовых категориях

Боец UFC Джонни Уокер заявил, что хочет завоевать титул в двух весовых категориях.



«Я пока мало что сделал в UFC. Но в моём дивизионе мало бойцов, которые готовы подраться со мной. Некоторые говорят, что у меня плохие навыки борьбы и джиу-джитсу. Они считают, что мне стоит встретиться с борцом. Но последнего борца я побил за пять секунд. Я готов хоть сейчас встретиться с Джоном Джонсом, но вряд ли он даст согласие, потому что не захочет рисковать поражением.



Я бы хотел удивить болельщиков, победив Франсиса Нганну. Люди боятся драться с ним, но только не я. Я знаю, как победить такую мельницу. Планирую стать чемпионом в полутяжёлом и тяжёлом весе. Я хочу стать величайшим бойцом всех времён», — приводит слова Джонни Уокера MMAFighting.