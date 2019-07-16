Боксёр Кудряшов проведёт бой в ММА на турнире FNG в Москве

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов дебютирует в ММА на турнире, который будет проходить в Москве 12 октября. Об этом сообщил президент организации Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Выступление Владимира Минеева 12 октября зависит от ряда факторов. Сейчас он приступил к тренировкам и мы посмотрим как себя в ближайшем будущем будет чувствовать один из героев нашего промоушена. Есть вероятность, что он до октября ещё выступит на другом турнире, который будет проходить в партнёрстве с FNG.

Поэтому будет правильнее говорить, что в октябре вечер боев в Москве возглавит Дмитрий Кудряшов. Где то год назад мы случайно с ним заговорили о возможном поединке в ММА. Я долго вынашивал эту идею. Думаю, наконец пришло время, когда эту идею можно воплотить в жизнь.

Я очень рад, что с помощью таких ребят как Дмитрий Кудряшов мы расширим аудиторию ММА. Многие фанаты бокса с удовольствием посмотрят этот турнир, но и надеюсь, что и индустрия ММА даст что-то Диме. Он получит бесценный опыт», — цитирует Гаджиева AllBoxing.