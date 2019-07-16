Абель Санчес подробно рассказал о сопернике Гассиева

Тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева Абель Санчес поделился мнением о будущем сопернике россиянина. 27 июля Гассиев проведёт дебютную встречу в супертяжёлом весе. Противостоять ему будет Джои Давейко.

«Для первого боя в супертяжёлом весе это непростой соперник. Да, в пассиве Джои есть несколько поражений, но он никогда не проигрывал нокаутом. Он отказался от продолжения боя с Чарльзом Мартином, но тогда он был не в форме. Также он бился с целым рядом молодых, сильных соперников и создал им немало проблем.

Нас ждёт тяжёлый бой, но всё должно происходить именно так. Если стремишься к чему-то в супертяжёлом весе, ты должен пройти тест», — приводит слова Санчеса BoxingScene.