Кудряшов рассказал об отношении к ММА
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал переход в ММА. Россиянин дебютирует в ММА на турнире Fight Nights Global 12 октября в Москве.
«Как я отношусь к MMA? Я уважительно отношусь ко всем единоборствам, независимо от вида спорта, будь то борьба или бокс, потому как «один на один» – это честно и по-мужски!», — написал в своём «инстаграме» Кудряшов.
Соперник Кудряшова пока неизвестен. Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что боксёр уже давно хотел попробовать силы в ММА.
«Где-то год назад мы случайно с ним заговорили о возможном поединке в ММА. Я долго вынашивал эту идею. Думаю, наконец пришло время, когда эту идею можно воплотить в жизнь», — сказал Гаджиев.
Боксёр Кудряшов проведёт бой в ММА на турнире FNG в Москве
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