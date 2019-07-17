Кудряшов рассказал об отношении к ММА

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Дмитрий Кудряшов прокомментировал переход в ММА. Россиянин дебютирует в ММА на турнире Fight Nights Global 12 октября в Москве.

«Как я отношусь к MMA? Я уважительно отношусь ко всем единоборствам, независимо от вида спорта, будь то борьба или бокс, потому как «один на один» – это честно и по-мужски!», — написал в своём «инстаграме» Кудряшов.

Соперник Кудряшова пока неизвестен. Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что боксёр уже давно хотел попробовать силы в ММА.

«Где-то год назад мы случайно с ним заговорили о возможном поединке в ММА. Я долго вынашивал эту идею. Думаю, наконец пришло время, когда эту идею можно воплотить в жизнь», — сказал Гаджиев.