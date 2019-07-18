Бетербиев: Гвоздик — опасный соперник

Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев поделился мыслями о своём следующем сопернике, чемпионе мира по версии WBC Александре Гвоздике. Напомним, ранее стало известно, что Бетербиев проведёт объединительный бой с Гвоздиком 18 октября в США.



«Хорошо, что мы договорились об этом поединке. Гвоздик — опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом. Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нём», — приводит слова Артура Бетербиева ТАСС.



Для Бетербиева это будет третья защита титула IBF — в последний раз он выходил на ринг 4 мая 2019 года и победил Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде. Для Гвоздика этот бой станет второй защитой титула WBC.