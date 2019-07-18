Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко и сфотографировался с боксёром

Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь чемпиона мира в лёгком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, который продолжает свою подготовку к поединку с Люком Кэмпюеллом. На кону боя будут стоять три чемпионских пояса — WBO, WBA и вакантный пояс WBC.



«Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировочный лагерь Василия Ломаченко. Владимир Зеленский поблагодарил Василия и его команду за тот нелёгкий труд, который они делают, прославляя нашу страну, и пожелал удачи в предстоящем бою, который состоится в Великобритании, в Лондоне, 31 августа», — гласит сообщение в официальном «инстаграме» менеджера Ломаченко Эгиса Климаса.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Эгиса Климаса.