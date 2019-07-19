Теофимо Лопес и Накатани показали одинаковый вес
В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) состоится турнир по профессиональному боксу. В его ходе состоится поединок в лёгком весе между Теофимо Лопесом (13-0, 11 КО) и Масаоши Накатани (18-0, 12 КО). Его победитель станет официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, показав по её итогам одинаковый вес — 60,9 кг.
Ожидается, что победитель боя Лопес — Накатани в следующем поединке встретится с обладателем пояса IBF Ричардом Комми.
Теофимо Лопес минувший раз появлялся на ринге в апреле 2019 года, когда победил Эдиса Татли. Накатани в предыдущем бою победил соотечественника Хурикану Фута.
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