Теофимо Лопес и Накатани показали одинаковый вес

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл (штат Мэриленд, США) состоится турнир по профессиональному боксу. В его ходе состоится поединок в лёгком весе между Теофимо Лопесом (13-0, 11 КО) и Масаоши Накатани (18-0, 12 КО). Его победитель станет официальным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, показав по её итогам одинаковый вес — 60,9 кг.

Ожидается, что победитель боя Лопес — Накатани в следующем поединке встретится с обладателем пояса IBF Ричардом Комми.

Теофимо Лопес минувший раз появлялся на ринге в апреле 2019 года, когда победил Эдиса Татли. Накатани в предыдущем бою победил соотечественника Хурикану Фута.