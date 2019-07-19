Дюрдь: турниры в Таиланде всегда заряжают энергией спортсменов и зрителей

Начальник сборной России по тайскому боксу Юрий Дюрдь рассказал об атмосфере крупных соревнований в Таиланде, где с 19 по 29 июля пройдёт чемпионат мира.

«Атмосфера на стадионе SAT просто шикарная. Любые страны и стадионы позавидовали бы ей. Любой прохожий не остаётся безучастным к этому событию. Люди собираются, болеют, возят из школ детей целыми автобусами, и всё смотрится очень колоритно. Сами тайцы поддерживают не только своих боксёров, но и представителей других стран. Они разбираются в этом виде спорта и болеют всегда за красивый тайский бокс, кричат под каждый удар. Всё это сопровождается фоновой тайской музыкой. Всё проходит в лёгкой и позитивной атмосфере и хорошо заряжает энергией и спортсменов, и зрителей.

Организация любых соревнований здесь на высочайшем уровне, так как это национальный вид спорта. Тайцы дорожат своей репутацией и проводят всё на высшем уровне. Возможно, турнир посетит кто-то из королевской семьи. Также будут гости из Олимпийского комитета Таиланда, потому что сейчас тайский бокс стремится пробиться в программу Олимпийских игр, а для этого нужна поддержка на высшем уровне страны», — сказал он.