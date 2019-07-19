Б. Хирн: Джошуа не был готов к войне с Руисом

Промоутер Барри Хирн оценил текущее положение дел в тяжёлом весе. Глава компании Matchroom Sport поделился мнением о ведущих боксёрах дивизиона.

«6 тысяч человек кричали Руису, они называли его жирным ублюдком. Они просто не понимали, что этот парень действительно может драться. Он всегда был неплохим боксёром. Но когда встречаешься на ринге с человеком, напоминающим доставщика пиццы, немного теряешь чувство самосохранения.

Я всем говорил, что он может драться. Я видел его бой с Джозефом Паркером в Новой Зеландии. Он проиграл решением судей, но ему вполне могли присудить победу.

Проблема в том, что его не считают серьёзным панчером. Джошуа пошёл на него, чтобы убить, слишком раскрылся», — цитирует Хирна talkSPORT.