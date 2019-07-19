Гвоздик: русские точно не нападали на Украину, чтобы забрать территории

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о природе российско-украинского конфликта, обвинив в испортившихся отношениях политические элиты страны и раскритиковав предыдущего президента Украины — Петра Порошенко.

«Поеду ли боксировать в Россию? А в чём проблема? Вот были к Саше Усику вопросы. Если для тех, кто считает Россию врагом или захватчиком, так человек поехал в тыл врага, на глазах у тысяч врагов поразил их солдата, враги послушали украинский гимн, что в этом плохого? Этим нужно гордиться.



Думаю, проблема в головах у людей. Война – это всё равно средство наживы. Даже если это священная война по религиозным мотивам, то всё равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и всё остальное. Не бывает войны просто так, когда просто решили повоевать. Может, когда-то и было — за женщин, ещё за кого-то.



Но сегодня это всё бизнес. Устроили войну компании, производящие технику, зарабатывают на военной технике. Никто же не воюет просто потому, что кто-то кого-то оскорбил. Воюют потому, что там есть нефть, какие-то стратегические территории, интересы. Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант.



Не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю.



То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, как стратегический объект он важнее. Думаю, это всё навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело», — приводит слова Гвоздика ua.tribuna.com.