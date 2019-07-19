Турман и Пакьяо успешно прошли взвешивание перед титульным поединком
Ранним утром 21 июля мск, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится главный поединок турнира по профессиональному боксу, в котором встретятся чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман и чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО). В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 66,4 кг.
Напомним, что для обоих боксёров эта встреча станет второй в 2019 году. Мэнни Пакьяо предыдущий раз появлялся в ринге в январе, победив единогласным решением судей экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Кит Турман также выступил в январе, с трудом справившись с Хосесито Лопесом.
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